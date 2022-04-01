جائزة دبي للقرآن تكمل استعداداتها لانطلاق النسخة الـ 25

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً بمقرها بمنطقة الممزر، بحثت من خلاله الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ25 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي ستقام في الفترة من غد إلى الـ14 من أبريل الجاري، على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيسها.

وصرّح مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، بأن جميع وحدات الجائزة أكملت استعداداتها لبدء الفعاليات.

وقال إن الدورة الجديدة ستبدأ بعد صلاة التراويح بقاعة ندوة جمعية الثقافة والعلوم بدبي.

وتوقع نائب رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور سعيد حارب، أن تشهد الدورة الحالية مشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها، بعدما رفعت العديد من الدول الإجراءات الخاصة بجائحة «كورونا».

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