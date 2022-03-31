حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي راعي الجائزة، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، برئاسة المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: خالد علي بن زايد الفلاسي، نائباً للرّئيس، ود. حسـن مصـطفى موسـى، ومـــصــــطــــفى بــــــراف، وعايـــــشة غــــراد عـــلي، وأحمــــد مساعد العصيــمي، ومــنى درويــش بو سمـرة، ود. خليـــفة راشـــد الشعالي، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة، وذلك لمدة أربع سنوات، على أن تستمر موزة سعيد المري، أميناً عاماً للجائزة في دورتها الرابعة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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