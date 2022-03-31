العويس: «كوفيد-19» قدم للبشرية درساً كبيراً

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، أن جائحة «كوفيد-19»، قدمت درساً كبيراً للبشرية، أهمها أن هناك كثيراً من الأمراض يمكن أن تعرّض البشرية للخطر، كذلك أهمية التعاضد والتعاون الدولي، لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «مستقبل المرونة في أنظمة الرعاية الصحية»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وأوضح العويس أن إمكانية تحرك الناس بلا كمامة الآن يعد ثمرة جهود جبارة بذلت خلال العامين الماضيين في القطاع الصحي محلياً وعالمياً، مؤكداً أن العالم لن يكون مكاناً أفضل للعيش إلا بتعاون جميع الدول.

وتابع: «نحن نسترشد استراتيجياتنا وخططنا في القطاع الصحي من فكر القيادة، التي ترسم الطريق نحو المستقبل، الأمر الذي جعل الإمارات تتصدر دول العالم في مكافحة الجائحة، من خلال القرارات والتوجهات الحكيمة، التي عززت الوقاية والعلاج، سواء من خلال توفير المستشفيات والبرامج العلاجية، أو اللقاحات».

وذكر أن العمل الحكومي في الإمارات يسترشد دائماً بمقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «في سباقنا نحو التميز ليس هناك خط نهاية».

وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستعداد للمستقبل، حيث يجب التركيز على النواحي الأساسية لمستقبل الصحة والرعاية الصحية، بما في ذلك التقدم التكنولوجي المتسارع، وتغير نماذج تقديم الخدمات، وزيادة متوسط عمر الإنسان، بسبب تقدم علوم الطب.

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