حمدان بن محمد يطّلع على مركبة «أوريجن» ذاتية القيادة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نموذج مركبة «أوريجن» من شركة كروز الأميركية، وهي مركبة ذاتية القيادة مخصصة للتنقل المشترك، يجري عرضها في دبي للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية، في إطار اتفاقية الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز لتشغيلها في تقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني.

وقال سموه عبر صفحته على تويتر: «اطلعت على نموذج مركبة (أوريجن) ذاتية القيادة المخصصة للتنقل المشترك والتي تنوي هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيلها بحلول 2023.. استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة تسير بالاتجاه الصحيح».

وتفقد سموه نموذج مركبة «أوريجن» المعروض ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، حيث استمع سموه لشرح من المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، والمدير التنفيذي القانوني لشركة كروز، جيف بليش، عن مركبة «أوريجن» ذاتية القيادة، التي تنتجها شركة كروز الأميركية، بالتعاون مع جنرال موتورز وهوندا، وتمتاز بتجهيزها بأحدث الحساسات والأنظمة لضمان السلامة للركاب.

وقد صُممت المركبة لتعمل بالكامل دون تدخل بشري في تشغيلها، وهي لا تحتوي على مقود قيادة أو أنظمة تحكم كما هو الحال في المركبات التقليدية، وتستخدم أكثر من 80 مستشعراً حديثاً (Sensors)، فيما تشتمل المستشعرات على كاميرات، وأنظمة ليدار LiDAR، ورادار لتكوين رؤية متكاملة بمحيط 360 درجة للمركبة، كما تستخدم خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لتحديد مكان وجود المركبة في جميع الأوقات وتحديد موقعها الدقيق بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين وتصل هذه الدقة إلى سنتيمتر واحد.

وعند الصعود إلى المركبة عبر الأبواب المنزلقة، وربط أحزمة الأمان، يكون على الركاب الضغط على زر (التشغيل أو الإيقاف) في المقصورة، ويمكن للركاب أن يطلبوا من المركبة إنهاء الرحلة في أي وقت قبل الوصول إلى وجهتهم، وذلك بالضغط كذلك على زر (التشغيل أو الإيقاف)، وستحدد المركبة أقرب موقف مناسب لإنهاء الرحلة بشكل سلس وآمن، ولضمان أعلى درجات السلامة، تكون مراقبة أسطول المركبات على مدار الساعة، والتواصل مع الركاب في حالة وجود أي طارئ أو عطل تقني.

وأوضح الطاير أن دبي ستكون المنصة العالمية لانطلاق (أوريجن) من شركة كروز، حيث تجري هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز، حالياً التجارب وتجهيزات الخرائط الرقمية لمركبات (أوريجن)، حتى نهاية العام الجاري. وسيتم تشغيل مركبة (بولت) تجريبياً في أكتوبر المقبل، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً بعدد محدود من مركبات (أوريجن)، في نهاية عام 2023، مع خطط لزيادة عدد هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية التي تشغل مركبات الشركة.

وقال إن «تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية».

وأضاف: «تسهم هذه الخطوة في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، وتعزيز جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (في الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم»، مؤكداً أن تشغيل المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة النقل والمواصلات، ويوفر حلولاً مبتكرة للتنقل، وتقليل الازدحامات في المدينة، علاوة على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وتعد المركبات الكهربائية ذاتية القيادة صديقة للبيئة، وتتماشى مع أهداف دولة الإمارات بتحقيق «الحياد الصفري» وخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى السلامة المرورية في إمارة دبي، إذ إن 90% من الحوادث على الطرقات، على مستوى العالم، ترجع لأسباب الخطأ البشري، فيما تسهم القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي في خفض معدل الحوادث المرورية.

كما تتيح الفرصة لأصحاب الهمم وكبار السن والأطفال، وجميع فئات المجتمع، للتنقل داخل المدينة بسهولة وأمان.

وتتميز مركبة أوريجن، التي تنتجها شركة كروز بالتعاون مع جنرال موتورز وهوندا، باحتوائها على أحدث التقنيات والمستشعرات والأنظمة المتطورة لضمان سلامة الركاب.

وتسهم هذه الخطوة في دعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.

وقال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كروز جيف بليش، إن المستقبل سيجعل قيادة المركبة متاحة لأصحاب الهمم وكبار السن الذين لم يعد لديهم المقدرة على قيادة السيارة. كما ستسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية على الطرقات كونها تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في القيادة.

وتعرض هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة «كروز» نموذج مركبة «أوريجن» ذاتية القيادة خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة في موقع «إكسبو دبي 2020».

جدير بالذكر أن عرض نموذج مركبة أوريجن من شركة كروز الأميركية يأتي في إطار اتفاقية شراكة أبرمتها الهيئة مع الشركة في أبريل الماضي، سيتم بموجبها تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة من طراز أوريجن، في تقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني.

وليّ عهد دبي:

• استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة تسير بالاتجاه الصحيح.

مطر الطاير:

• «التشغيل الفعلي للمركبة في 2023 وخطة لزيادة العدد إلى 4000 مركبة في 2030».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news