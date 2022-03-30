«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في «الحرارة» اعتباراً من اليوم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطب ليلاً حتى صباح الخميس، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار إلى أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط الى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يستمر الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً علي بعض المناطق نهاراً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، فيما اكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الجمعة سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس السبت المقبل سيستمر صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلا حتى صباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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