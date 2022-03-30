اعلان محميات طبيعية بمساحة 20% من امارة أم القيوين ضمن تدشين اقتصادها الأزرق

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين خلال اعمال القمة العالمية للحكومات عن أبرز محاور استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق للعام 2031، كاشفا عن مقدار القيمة المضافة لاستثمارات الاقتصاد الأزرق ومشروعاته التي تقدر ب 1.4 مليار دولار، كما أعلن خلال القمة عن تحويل 20% من مساحة ام القيوين كمحميات طبيعية وذلك ضمن المشروعات التحويلية المندرجة تحت استراتيجية الاقتصاد الازرق.

وأعلن ايضا عن مجموعة من المشروعات التحويلية الهامة ضمن تنفيذ الاستراتيجية تتضمن تخصيص 3 مناطق محايدة للكربون وإطلاق مركز اكثار وتصدير أشجار البر محليا وعالميا، وكذلك عقد 5 شراكات مع القطاع الخاص وكذلك إطلاق مركز ام القيوين لريادة الأعمال. وأشار الى دور السياحة وتنوع تخصصاتها في دعم العوائد الاقتصادية للأمارة مشيرا الى السياحة البيئية والسياحة الثقافية والتراثية.

وقال الشيخ ماجد ان الاستراتيجية التي دشنها خلال القمة سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين، مبنية على 3 مبادئ، الاقتصاد المستدام حماية البيئة وإعادة تأهيلها والحفاظ على تراث أم القيوين وثقافتها، مشيرا الى ان رؤية ام القيوين ان تكون نموذجا عالميا للاقتصاد الأزرق المستدام في العام 2031. وتابع ان الاستراتيجية تتضمن 8 قطاعات و3 اهداف رئيسية و8 مشاريع تحويلية. وعدد بعض القطاعات ضمن الاستراتيجية مثل السياحة والبيئة والمناطق الصناعية المستدامة والبحث والتطوير ومصارف الكربون الأزرق. ولفت المعلا الى قيمة شجرة القرم التي تعد اهم ثروات الامارة الطبيعية وذلك لأنها تخزن أكسيد الكربون بنسبة تزيد 7 مرات عما تخزنه أشجار الغابات الاستوائية وهي من اهم الأشجار في البيئة المحلية. وقال انه في حال المحافظة على شجرة القرم ستزيد المنافع الاقتصادية ب 3 أضعاف، وستزيد 4 اضعاف إذا تم الاستثمار في تخفيف الانبعاث الكربوني، كما سترتفع ب 10 اضعاف لو تم اتباع الاستدامة في مجال الإنتاج الغذائي.

وعن الأهداف الثلاثة للاستراتيجية فإنها تتضمن مضاعفة الناتج المحلي للإمارة 3 اضعاف بحلول 2031 والهدف الثاني مساهمة الاقتصاد الأزرق بنسبة 40 5 من الناتج المحلي، وثالثا الوصول الى محصل إيجابي للكربون بحلول 2031.

وتناول الشيخ ماجد أهم المؤشرات الإيجابية لاقتصاد إمارة ام القيوين فقال ان اجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 34% خلال ال 10 سنوات الماضية، وأن حجم الاستثمار الأجنبي ارتفع بمعدل الضعف خلال ال 8 سنوات.

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