ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. و الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 21:05 والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

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