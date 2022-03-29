حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 345 نزيلاً

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 345 نزيلاً ممن توافرت بشأنهم شروط لجنة العفو واستكملوا برامج التأهيل للعودة إلى المشاركة المجتمعية الفعالة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي المكرمة في إطار حرص سموه، على توفير كل السبل للمشمولين بالعفو لبدء حياة جديدة وتمكينهم من العودة إلى أسرهم في هذه الأيام الفضيلة والمباركة.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالعمل الفوري على تنفيذ الأمر السامي.

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