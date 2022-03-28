«إسلامية دبي» تصرح بإقامة خيام إفطار الصائمين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

صرحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بإقامة خيام إفطار صائم في شهر رمضان الفضيل. وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة محمد مصبح علي ضاحي، إنه تم التصريح بإقامة خيام الإفطار في دبي نزولاً على رغبة العديد من الناس والمتبرعين وأصحاب الخير ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية العاملة في إمارة دبي، كما تم السماح بإقامة موائد الرحمن بالمساجد وتوزيع الوجبات على المحتاجين، بعد أخذ التصاريح اللازمة من الدائرة، وذلك بتوجيهات من مدير عام الدائرة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني. ونوه بأن دخول الصائمين إلى خيام الإفطار وموائد الرحمن لا يتطلب مسحة PCR ولكن يتم بصورة منظمة وحضارية تتناسب مع طبيعة وآداب صيام شهر رمضان.

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