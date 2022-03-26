إعادة نشاط السوق الرمضاني في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي- دبا الفجيرة

كشف مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي عن عودة السوق الرمضاني بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، إذ سمح بإتاحة مزاولة نشاط عرض وبيع الأطعمة الرمضانية بمختلف أنواعها في عدة أماكن منها أمام جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وأمام المحلات في دبا وأمام سوق البدية للخضروات والفواكه.

وأضاف أن فرق التفتيش في البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وأن هدف الحملات والجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها البلدية تزامناً مع شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً من الجمهور هو لحماية المستهلك وللتأكد سلامة المواد الغذائية والنظافة العامة، و مدى التزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية والاحترازية والوقائية تماشياً مع جهود الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري.

ولفت إلى أن القضاء على ظاهرة الغش التجاري والتي تنتشر خلال شهر رمضان المبارك، لن تتم إلا بمساعدة الجمهور الذي يعد ضمن هذه المنظومة والتي تساعدنا على القضاء على ظاهرة التسول والمتسولين نهائيا، كما أولت البلدية اهتماما كبيرا بتجهيز المقاصب في دبا والبدية بالاحتياجات الضرورية لتغطية عمليات الذبح خلال الشهر الكريم.

وطالبت البلدية الجمهور الكريم بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء عبر الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092043333) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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