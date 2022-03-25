تحويلة مرورية على طريق مليحة باتجاه الشارقة لمدة شهرين

المصدر: مصباح أمين-الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة لحركة المركبات على طريق مليحة باتجاه مدينة الشارقة بالقرب من منطقة حوشي، لمدة شهرين بداية من الأحد 27 مارس الجاري من الساعة الخامسة صباحاً وحتى يوم الجمعة 27 مايو المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه يرجى من جميع السائقين استخدام الطرق البديلة واتباع اللوحات المرورية الإرشادية على الطرقات تفادياً لأي اختناقات مروية، كما تعتذر الهيئة عن أي إزعاج ناتج عن أعمال الطرق.

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