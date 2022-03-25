طقس الغد مغبر وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، و سيحدث المد الأول عند الساعة 07:15 يليه الثاني، والجزر الأول عند الساعة 14:25 يليه الجزر الثاني.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 والمد الثاني عند الساعة 04:20 و الجزر الأول عند الساعة 10:22والجزر الثاني عند الساعة 23:24 .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news