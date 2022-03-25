المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تحويل مؤقت للحركة على طريق مليحة باتجاه الشارقة، بهدف استكمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة.

وأفادت الهيئة بأنه سيتم تنفيذ تحويل مؤقت للحركة المرورية على طريق مليحة باتجاه الشارقة بالقرب من منطقة حوشي، بهدف إنجاز أعمال التطوير، وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل الساعة 5:00 صباحاً حتى يوم الجمعة 27 من مايو المقبل.

ودعت جميع السائقين إلى استخدام الطرق البديلة، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية.

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