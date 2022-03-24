محمد بن راشد: نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي .. أبارك لجميع العاملين وأبارك لـ1800 من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين .. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي ..

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "70٪ من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35 سنة . نحن دولة شابة . تراهن على شبابها .. ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة".

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