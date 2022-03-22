طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وحاراً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:45 والمد الثاني عند الساعة 04:21 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والجزر الثاني عند 21:48 ..وفي بحر عمان بكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الاول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:57.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news