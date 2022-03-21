حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2022 بشأن إنشاء دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة حكومية في إمارة الشارقة تسمى "دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

ويصدر قانون بتنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة وأهدافها واختصاصاتها وكافة شؤونها.

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