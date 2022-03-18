طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

الرياح شمالية غربية /15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 39:02 والجزر الأول عند الساعة 44:07 والجزر الثاني عند 19:20.

بحر عمان مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:41 والمد الثاني عند الساعة 22:47 والجزر الأول عند الساعة 34:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news