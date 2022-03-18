إغلاق نفق بوشغارة من مساء اليوم وحتى صباح الأحد للصيانة

المصدر: مصباح أمين - الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة تنفيذ إغلاق كلي لنفق بو شغارة من تقاطع الجوازات بالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وذلك لأعمال صيانة الأسفلت خلال الفترة من مساء اليوم الجمعة بداية من الساعة 11:00 مساءً وحتى يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الساعة 5:00 صباحاً، استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة.

وأوضحت أنه يرجى من الجميع استخدام الطرق البديلة واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.

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