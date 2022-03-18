حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة جمال وأحمد الحاي

المصدر: دبي ■ وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المرحومة عوشة محمد سعيد بوجسيم، والدة كل من جمال وأحمد الحاي.

فقد قام سموه أمس بزيارة منزل الأسرة في منطقة جميرا بدبي حيث أعرب سموه لنجلي الفقيدة وذويها عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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