6 أطفال يفوزون بمسابقة السلامة المرورية الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فاز ستة من الأطفال في مسابقة السلامة المرورية الإلكترونية والتي تهدف إلى تعزيز القيم المرورية وتسهم في تطوير المهارات المعرفية والتعليمية لدى الطفل، وكرم مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد محمد ضاحي الحميري، الأطفال الستة المتميزين، وذلك ضمن فعاليات يوم الطفل الاماراتي وبالتعاون مع مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي. وأكد الحميري حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في هذه المناسبة لتوعية أفراد المجتمع بحقوق الطفل الإماراتي ودعم قدراته ومهاراته بما يعود بالنفع على المجتمع، وتوفير فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل وتنمية شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.

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