8 مليارات درهم النفقات التأمينية لعام 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن قيمة النفقات التأمينية التقديرية لعام 2021، وقالت إنها بلغت ثمانية مليارات و45 مليوناً و815 درهماً، بزيادة قدرها 499 مليوناً و435 ألفاً و801 درهم على عام 2020، الذي بلغت فيه قيمة النفقات التأمينية سبعة مليارات و546 مليوناً و379 ألفاً و292 درهماً.

وقال مدير عام الهيئة، محمد سيف الهاملي: «تعمل الهيئة بشكل مستمر على زيادة قيمة مواردها المالية، بحيث تتمكن من الوفاء بالالتزامات السنوية قصيرة الأجل، وتشير كل مؤشرات الهيئة الاستثمارية إلى زيادة حجم الموجودات المالية من عام إلى عام بشكل مطرد، ما يعزّز من ملاءتها المالية، ويزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها».

وأضاف: «نتطلع قدماً إلى مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات، لضمان استدامة موارد الهيئة لعقود أكثر مقبلة، من أجل تقديم أفضل المنافع للأجيال الحاضرة والمقبلة، ونؤكّد في الوقت نفسه على أهمية إدراك كل المشتركين لدورهم في تعزيز استدامة موارد الهيئة، حيث يسهم استمرارهم في العمل لأطول فترة ممكنه في زيادة نسبة الاشتراكات، وفي الوقت نفسه حصولهم على أفضل المنافع التأمينية عند التقاعد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news