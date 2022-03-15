طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة بعد الظهر وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة غرباً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يصبح مضطربا تدريجياً بعد الظهر وشديد الاضطراب ليلاً وصباح الخميس.. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:43 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 18:57والجزر الثاني عند الساعة06:32.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 21:30 والجزر الأول عند الساعة 14:57والجزر الثاني عند الساعة 03:35.

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