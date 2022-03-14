طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا

المصدر: أبو ظبي - الامارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 28:18 والجزر الثاني عند الساعة05:53 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:21 والمد الثاني عند الساعة 23:08 والجزر الاول عند الساعة 20:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 24 80 15

دبي 36 23 80 15

الشارقة 35 21 80 15

عجمان 36 21 80 20

أم القيوين 36 20 80 30

رأس الخيمة 35 18 75 15

الفجيرة 31 23 70 15

العين 37 23 55 15

ليوا 37 23 70 10

الرويس 38 23 75 15

السلع 37 23 75 10

دلما 28 22 85 15

طنب الكبرى 29 23 85 35

طنب الصغرى 29 23 85 35

أبو موسى 28 23 85 30 .



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