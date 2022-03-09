محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنغلاديش في «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، في مقر «إكسبو 2020 دبي».

ورحب سموه برئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش، وأهمية دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، كما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين، خصوصاً في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولتين.

من جانبها، أشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلادها ودولة الإمارات، معربة عن أملها في تطويرها للوصول بها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون بين البلدين ضمن مختلف المجالات، كما أشادت بتنظيم دبي المتميز للدورة الحالية من إكسبو العالمي، ما يعكس قدرة دبي ودولة الإمارات على تنظيم واستقبال كبرى الفعاليات العالمية بكل كفاءة واقتدار.

وشهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين الإمارات وبنغلاديش، شملت: مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قام بتوقيعها وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، ووزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، أبوالكلام عبدالمؤمن، ومذكرة تفاهم أخرى للتدريب الدبلوماسي، وقعها وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ووكيل وزارة الخارجية بجمهورية بنغلاديش، مسعود بن مؤمن.

كما شملت اتفاقيات التعاون، مذكرة تفاهم بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومعهد بنغلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية، وقعها مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سلطان محمد النعيمي، ورئيس معهد بنغلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية، كازي إمتياز حسين، كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة دبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية، وقعها من الطرفين رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، سلطان بن سليم، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنغلاديش، محمد جاشم أودين.

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