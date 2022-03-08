فرصة سقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً غائماً تنشط خلاله الرياح أحيانا تكون مثيرة للغبار مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، فيما تميل درجات الحراة للارتفاع.

وأشار المركز، في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت، إلى أن الطقس غداً سيكون مغبرا وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس " الأربعاء " مغبرا وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن طقس " الخميس" سيكون صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم " الجمعة" ، فسيكون حارا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم " السبت " طقسا حارا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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