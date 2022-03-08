محمد بن راشد: العالم يمرّ بمتغيرات كبيرة والغلبة للأمم القوية المتقدمة

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تغريدة على «تويتر» تحت وسم «#علمتني_الحياة»، أن العالم يمرّ بمتغيرات كبيرة وموازين جديدة وتحالفات صعبة، ولن تكون الغلبة إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة.

وقال سموه: «علمتني الحياة أن العالم يمر بمتغيرات كبيرة.. وموازين جديدة.. وتحالفات صعبة.. لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة.. ألم يحن للعرب أن يتقاربوا.. ويتعاونوا.. ويتفقوا.. حتى يكون لهم وزن.. ورأي.. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن».

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