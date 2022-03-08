شراكات استراتيجية لتنظيم مبادرات ومنتديات القمة العالمية للحكومات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات ضمن فعاليات حوار القمة أمس، عدداً من الشراكات الاستراتيجية لتنظيم مبادرات ومنتديات الدورة الثامنة للقمة، التي تعقد يومي 29 و30 مارس الجاري.

ووقّع وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات عهود بنت خلفان الرومي، شراكة استراتيجية بهدف تنظيم الدورة الأولى من قمة «إنفستوبيا» للاستثمار ضمن أعمال الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات، وتجمع «إنفستوبيا» صناع القرار، وقادة القطاع الخاص، والمنظمات المجتمعية، والشركات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

كما وقّعت عهود الرومي ووزيرة دولة لشؤون الشباب شمّا بنت سهيل فارس المزروعي، شراكة استراتيجية لاستضافة الدورة الأولى من الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، ويهدف الاجتماع إلى توفير منصة للشباب العربي، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار، والاستماع إلى تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل.

إضافة إلى ذلك، وقّعت عهود الرومي شراكة استراتيجية مع هاني أشقر الشريك المسؤول شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط، لتنظيم النسخة الخامسة من جائزة أفضل وزير في العالم، التي تهدف إلى تكريم الوزراء الذين تمكّنوا من إحداث تغيير إيجابي في قطاعاتهم.

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