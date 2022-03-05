طقس الغد غائم جزئياً رطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا، و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 00:08 و الجزر الأول عند الساعة 18:04والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news