غدا.. طقس مغبر وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطقة الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 03:43 الجزر الأول عند الساعة 41:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:17 بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 49:11 والمد الثاني عند الساعة 46:23 الجزر الاول عند الساعة 33:17 والجزر الثاني عند الساعة 17:06

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