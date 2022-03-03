محمد بن راشد: فخورون بما حققتـه وزاراتنا ومؤسساتنا من أداء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جعلت التميز قيمة أساسية وغاية كبرى للعمل الحكومي الهادف للارتقاء بحياة الناس.

جاء ذلك، بمناسبة تكريم سموه للفائزين بالدورة السادسة لجائزة «محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «شهدنا اليوم تكريم الفائزين في الدورة الجديدة من جوائز التميز الحكومي.. نبارك للوطن مسيرة التفوق والإنجازات التي تبعث على الفخر تحت قيادة أخي الشيخ خليفة.. وفخورون بما حققته وزاراتنا ومؤسساتنا من أداء خلال الفترة الماضية».

كما أكد سموه خلال التكريم، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات، في «إكسبو 2020 دبي» أن «النموذج الإماراتي في الإدارة الحكومية أثبت نجاحه في الأداء إقليمياً وعالمياً.. وفي الـ50 الجديدة ستكون الغايات والأهداف أكبر وأكثر تميزاً.. وكوادرنا الوطنية من سيقود التحولات الكبرى لمشاريع دولتنا».

وقال سموه إن «ثروتنا الحقيقية هي الإنسان.. وشبابنا الذي استطاع الوصول للمريخ قادر على الوصول لآفاق أبعد وأكثر تميزاً في الكفاءة والأداء الحكومي.. وهدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأفضل في العالم».

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحاصلين على «أوشحة محمد بن راشد»، التي تمنح لمواطني الدولة ذوي المساهمات البارزة في تأسيس وخدمة دولة الإمارات، وأصحاب الخدمات الجليلة للمجتمع الذين تركوا أثراً إيجابياً في حياة الناس، إذ كرم سموه في هذه الفئة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ووزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري.

وشهدت الدورة السادسة للجائزة تكريم سموه لوزارة الداخلية، الجهة الفائزة بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، في إضافة نوعية جديدة لفئات الجائزة المؤسسية، تمنح للجهة التي حافظت على أداء ريادي على مدى السنوات الماضية، وتمكنت برؤية قيادتها الفذة من ترسيخ التميز ليصبح المعيار الأول والأهم لعملها ولتصبح قدوة لبقية الجهات.

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، حيث قال سموه «كرمنا اليوم الفائزين بالدورة السادسة لجائزة «محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»، جائزة ترسخ عاماً بعد عام أرقى معايير التنافسية في الأداء الحكومي، وتكريم رفيع يصادف أهله من أصحاب الإنجازات والجهود الاستثنائية المخلصة».

وأكد سموه أن القيادة تحفز أصحاب الجهود والرؤى والمبادرات المتميزة على مواصلة الإبداع، عبر بيئة تنافسية تؤكد صدارة الدولة وتبوؤها مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنمية إقليمياً وعالمياً.

وأضاف سموه أن «الأداء الحكومي المتميز في مختلف قطاعات العمل الحكومي بالدولة، يقف وراءه شخصيات وعقول ومبدعون متميزون، أسهموا بفاعلية واقتدار في ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة في كل المجالات».

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفيرة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة. كما فاز بوسام أفضل سفير، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، في أول تكريم من نوعه بهذا الوسام الجديد الذي تم استحداثه في الدورة الحالية للجائزة.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة موزة إبراهيم الأكرف، وزارة تنمية المجتمع، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام الدكتور يوسف محمد السركال، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام، اللواء سهيل سعيد الخييلي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد، عبدالله محمد عبدالرحمن البلوكي، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي محمد إبراهيم الزرعوني، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي، أحمد سعيد حميد النعيمي، وزارة الداخلية، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء في وظائف المستقبل الدكتور خالد مير أحمد أميري، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، وداد أحمد بوحميد، وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، أميرة حسن إبراهيم لهبش آل محمد. كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، عائشة محمد البك الشحي. وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، خلود يوسف المنصوري. وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مبتكر، البروفسور علي حميد محمد المرزوقي، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء للشباب فايزة محمد المعيني، وزارة تنمية المجتمع. وفاز كذلك بوسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، جاسم هيكل البلوشي، وزارة الداخلية. وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة، الدكتورة نعيمة الحوسني، جامعة الإمارات العربية المتحدة. وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، الدكتورة منى عبيد العيان. كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، الدكتور عصام محمد نور الزرعوني.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين فوزية محمد آل علي، وزارة تنمية المجتمع، وشيخة موسى علي البلوشي، وزارة الطاقة والبنية التحتية.

نائب رئيس الدولة:

• «نبارك للوطن مسيرة التفوق والإنجازات التي تبعث على الفخر تحت قيادة أخي الشيخ خليفة».

• «النموذج الإماراتي في الإدارة الحكومية أثبت نجاحه إقليمياً وعالمياً.. وفي الـ 50 الجديدة ستكون الغايات والأهداف أكبر وأكثر تميزاً.. وكوادرنا الوطنية من سيقود التحولات الكبرى لمشاريع دولتنا».

• «ثروتنا الحقيقية هي الإنسان.. وشبابنا الذي استطاع الوصول للمريخ قادر على الوصول لآفاق أبعد وأكثر تميزاً في الكفاءة والأداء الحكومي.. وهدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأفضل في العالم»

مكتوم بن محمد:

«الجائزة ترسخ عاماً بعد عام أرقى معايير التنافسية في الأداء الحكومي، والتكريم صادف أهله من أصحاب الإنجازات والجهود الاستثنائية المخلصة».

سيف بن زايد يكرم الفائزين بميدالية فخر الإمارات

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بميدالية فخر الإمارات التي تمثّل أرفع تكريم يتم منحه لمواطني الدولة، ممن قدموا نماذج رائدة لأبناء الإمارات المحبين للوطن والمتفانين في أعمالهم، ويمثلون قدوة للأجيال.

وقد أكد سموه أن الجائزة، بما تتضمنه من معايير ومحفزات، أصبحت تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بجودة الأداء في مختلف المؤسسات الحكومية.

وقال سموه إن «الجائزة ترفد المجتمع مع كل دورة جديدة لها، بنخبة من النماذج المتميزة التي تسهم في نهضة الوطن في مختلف المجالات، وتمد الأجيال الحالية والمقبلة بالقدوة الملهمة القادرة على مواصلة التميز وتقديم الأفضل للوطن والمواطن».

شمل التكريم رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، واللواء الدكتور أحمد ناصر أحمد الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، والدكتور منصور العور، والدكتور علي عباس البلوشي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، كما كرم سموه فاطمة الملا، أكاديمية وباحثة إماراتية، بميدالية فخر الإمارات. وعلى مستوى التكريم الخاص للمؤسسات والمشاريع كرم سموه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق الإمارات للشراكات الاقتصادية العالمية. كما كرم مشروع مراكز الشباب، ومشروع مفاعل براكة النووي.

سيف بن زايد يكرم الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الشرطة الجنائية (الإنتربول) بميدالية فخر الإمارات. من المصدر

منصور بن زايد يكرم الفائزين بالجوائز المؤسسية

كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الفائزين بجائزة الفئة الرئيسة «الجهة الاتحادية الرائدة»، التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي. وقد فاز عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعن فئة الوزارات أقل من 500 موظف فازت كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن كوكبة جديدة من المتميزين يحصدون الفوز بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، أسهموا عبر أداء نوعي في تقديم أداء حكومي متميز، بما يدعم توجهات القيادة بتوفير أرقى معايير جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، ودفع جهود تنمية دولة الإمارات في شتى المجالات، ودعم تنافسيتها وريادتها إقليمياً وعالمياً.

وأكد سموه أن الفوز بجائزة «محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»، التي تعد أرفع تكريم للتميّز الحكومي في الدولة، والوفاء بمتطلبات تنافسية متقدمة تتطلبها المشاركة بالجائزة بالأساس، يؤكد كفاءة المؤسسات الحكومية بالدولة، وجدارتها وتطورها الدائم، بما ينسجم مع مبادئ الـ50 الجديدة والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات. كما كرم سموه الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف وفازت بها «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، وعن فئة الهيئات أقل من 500 موظف كرم سموه «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية».

وكرم سموه الجهة الأكثر تحسناً في الأداء، وتمنح للجهة الحكومية التي حققت قفزة نوعية في الأداء، برؤية قيادية متميزة ارتقت بالكفاءة والفاعلية ووصلت بها إلى مستويات متقدمة، وفاز بالجائزة كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة تنمية المجتمع. وعلى مستوى الفئات الفرعية في الجوائز المؤسسية، كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزارة الداخلية، لفوزها بالفئة الجديدة «أفضل جهة في تحقيق الرؤية»، فيما فازت بجائزة «أفضل تحقيق للأجندة الوطنية»، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وفي فئة جديدة هي جائزة «أفضل جهة في تحسين جودة الحياة» فازت وزارة تنمية المجتمع، وعن فئة «أفضل جهة في المرونة المؤسسية»، وهي من الفئات الجديدة، فازت وزارة الداخلية، وفي جائزة «أفضل جهة في جودة الحياة في بيئة العمل» فازت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فيما فاز بالفئة الجديدة لجائزة «أفضل تحقيق للموقع الريادي والتنافسية» كل من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية.

وفازت بجائزة «أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل» وهي فئة جديدة، وزارة المالية. كما كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الجهة الفائزة بالفئة الجديدة لجائزة «أفضل جهة في تطبيقات العمل عن بعد»، وهي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما فازت في جائزة «أفضل جهة في تبني الذكاء الاصطناعي» وزارة الداخلية، وفازت في جائزة «أفضل جهة في إدارة البيانات والمعرفة»، التي تمنح للمرة الأولى، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد وزارة الداخلية في الفئة الجديدة لجائزة «أفضل جهة في الشراكة والتكامل»، وفازت بجائزة «أفضل جهة في الاتصال الحكومي»، وهي فئة جديدة، وزارة تنمية المجتمع، وفاز في جائزة «أفضل جهة في الخدمات الاستباقية المترابطة» الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة «أفضل جهة في مجال الابتكار»، وفازت كل من وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بجائزة «أفضل جهة في مجال تصنيف قنوات تقديم الخدمة»، كما فاز بجائزة «أفضل جهة في تمكين الشباب» وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

منصور بن زايد يكرم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بوصفها أفضل جهة في الخدمات الاستباقية للمتعاملين. من المصدر

تطوير الأداء الحكومي

قال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، إن منظومة التميز الحكومي الإماراتية أصبحت مرجعية ومحوراً أساسياً للمعايير التي تعتمدها العديد من مؤشرات الجودة العالمية، بما في ذلك المعايير المعتمدة لدى الحكومات في سبيل تطوير الأداء الحكومي، وهو ما تدعمه بشكل منهجي دولة الإمارات من خلال العديد من البرامج والشراكات الاستراتيجية والحكومية التي تربطها بدول شقيقة وصديقة.

وقال القرقاوي إن «الجائزة وما ترسخه من بيئة عمل تنافسية محفزة على الإنجاز والتميز تدعم مستهدفات عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على معايير الجودة الشاملة والابتكار المستدام، واستشراف المستقبل وتطوير إمكانات الكوادر البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، واعتماد التميز خياراً استراتيجياً».

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