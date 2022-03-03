طقس الغد مغبر وغائم جزئيا مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف ومتوسط أحياناً..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 00:08 والجزر الثاني عند الساعة 20:49.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:11 والمد الثاني عند الساعة 20:23 والجزر الأول عند الساعة 59:16 والجزر الثاني عند الساعة 42:05.

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