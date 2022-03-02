محمد بن راشد يزور منتدى دبي الصحي 2022

المصدر: دبي-وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات أرست دعائم متينة للقطاع الطبي بتوفيرها الإمكانيات والبنى التحتية المتطورة كافة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، بالاستعانة بكوادر طبية مدربة وعالية الكفاءة، علاوة على شراكات الدولة مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية وقال : " يبقى هدفنا دائماً الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وفي مختلف الأوقات".

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي الصحي 2022 في دورته الرابعة

يشارك في المنتدى، ، الذي تُختتم أعماله غداً "الخميس"، أكثر من 2000 مشارك من 30 دولة، وجمع من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية داخل الدولة وخارجها، وحشد كبير من صناع القرار والعلماء والأطباء، إلى جانب مشاركة مجموعة رائدة من كبرى الشركات المنتجة للتقنيات والحلول الذكية الطبية.

و قد رحّب صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركين في المنتدى من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبني وتشجيع كل الأفكار والابتكارات التي تضمن السلامة للمجتمع، وتسهم في تطوير ودفع جهود الارتقاء بصحة الإنسان.

و شهد سموه جانباً من الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي تشهد أجندة أعمال متنوعة بحضور عدد كبير من المسؤولين والمختصين والعاملين في مجالات الرفاهية والرعاية الصحية ومراقبة الجودة والاستشارات والأبحاث، وتطوير الأعمال، فضلاً عن الصيادلة والفنيين الصحيين، وطلبة الطب.

إلى ذلك، تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معرض التقنيات والحلول الذكية الطبية المصاحب للمنتدى واطلع سموه على أحدث التقنيات الرقمية والتجهيزات الحديثة، التي عرضتها كبرى الشركات المنتجة للتكنولوجيا في العالم.

و زار سموه جناح هيئة الصحة بدبي في المعرض واستمع إلى شرح حول مشاريع الهيئة وخططها المستقبلية ومن بينها مشروع إنشاء مركز عالمي متميز لأمراض وجراحة القلب، والمخطط له أن يكون الأفضل والأحدث على مستوى المنطقة.

واطلع سموه على تفاصيل مركز التحكم ومتابعة المرضى في مستشفى راشد، المتخصص في متابعة مرضى القلب في منازلهم بعد تلقي العلاج اللازم في المستشفى.

وشملت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كذلك الاطلاع على أحدث التقنيات الذكية المستخدمة من قِبَل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بما في ذلك تقنية "عين المسعف"، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتفاصيل "البورد الذكي" الذي تتعرف مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خلاله على حركة وخطوط سير سيارات الإسعاف في دبي.

و يسلط المنتدى الضوء على مجموعة من الموضوعات لمهمة ضمن 10 محاور رئيسية، وخلال يوميّ انعقاده، وتشمل جائحة كوفيد-19.. والوضع الطبيعي الجديد، والطريق إلى الشفاء، ومنهجية فاعلية الرعاية ما بعد الجائحة، ومن التطعيم إلى العلاج، وأهداف التنمية المستدامة، ودور الإعلام في مواجهة جائحة كوفيد-19، كما سيتناول المنتدى في يومه الثاني، موضوعات: الصحة الرقمية، والجينوم، وطب الفضاء، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والرعاية القائمة على القيمة واقتصاديات الصحة.

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