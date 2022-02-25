طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة .

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. و الموج في الخليج العربي خفيف ..ويحدث المد الأول عند الساعة 07:38 والجزر الأول عند الساعة 25:16 .. وفي بحر عمان

يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 33:19 والمد الثاني عند الساعة 05:57 والجزر الأول عند الساعة 02:12 والجزر الثاني عند الساعة 54:00.

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