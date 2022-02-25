«تنمية المجتمع» تتعاون مع «نافس» لتوظيف «من لا عمل له»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الوزارة لديها لجان متخصصة تتعاون مع فريق متخصص في منصة «نافس» المعنية بتوفير فرص عمل للكوادر المواطنة، في تنظيم ودعم قرارات توظيف فئة من لا عمل لهم، لتضمن عدم ازدواجية مصادر دخل المستفيدين من الضمان القادرين على العمل، مشددة على أهمية انضمامها إلى الجهات الحكومية الممثلة في برنامج «نافس» لضمان عدم تداخل الأدوار.

وقالت الوزيرة، في تقرير برلماني إن الوزارة تعمل من خلال منظومة تشريعات واختصاصات محددة، على تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وذلك في إطار رؤيتها وسياستها لضمان جودة الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضافت أن مسألة التعطل والعاطلين عن العمل، مسألة تدخل ضمن اختصاصات وجهات أخرى اتحادية ومحلية، والوزارة تنسق مع تلك الجهات، حيث تم توظيف عدد من الفئات المسجلة لدى الوزارة من خلال تحويلها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لافتة إلى أنها تتولى تحديث بيانات القادرين على عمل وفق معايير متطلبات سوق العمل والمؤهلات التعليمية حسب فئات العمر، ومن ثم يتم استخراج الحالات التي تنطبق عليها المعايير وإرسالها إلى الجهات المعنية، فضلاً عن الاستفادة من معارض التوظيف، بالإضافة إلى إطلاق برامج حكومية تنموية مثل برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة.

ولفتت الوزيرة إلى أن «برنامج «نافس» يعد من أهم البرامج الإيجابية والمستمرة في دعم فئة من لا عمل لهم، وتتحد في هذا المشروع كل الجهات المعنية لإعادة تأهيل المواطنين، وهو ما نأمل جميعاً في تحقيقه، لنرى أكبر عدد من المستفيدين من هذا البرنامج الإيجابي»، مشددة على أن جميع الجهات تعمل لوضع حلول حقيقية لهذا الملف.

وقالت «نقدم لأبناء العائلات المستفيدة من الضمان الاجتماعي جميع الخدمات مجاناً، وفي حالة عدم حصول الشاب المستحق للضمان على وظيفة، يتم التواصل مع الجهات المعنية من خلال الوزارة لمساعدته، وفي حالة تعذر الحصول عن العمل، فهناك حالات استثنائية يمكن ضمها إلى فئات الضمان الاجتماعي».

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