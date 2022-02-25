تعاون قضائي بين الإمارات وأميركا في المسائل الجنائية

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقّعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، اتفاق تعاون قضائي يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقع الاتفاق من جانب الدولة وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ومن جانب الولايات المتحدة ملحق الشؤون الخارجية في السفارة الأميركية في الإمارات، شون مارفي.

وأشاد وزير العدل بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاق تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الولايات المتحدة الأميركية، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنه الاتفاق ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين، قائلاً إن توقيع الاتفاق يعزز تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار في البشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاق المشترك بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

وتضمن الاتفاق مجالات عدة من ضمنها المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، حالات رفض المساعدة، شكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها، قيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، الإدلاء بالشهادة، نقل الأشخاص الموقوفين، تبليغ المستندات، التفتيش والضبط، المساعدة في المصادرة وكذلك التوافق مع الاتفاقات الأخرى.

ودعا وزير العدل إلى ضرورة مواصلة العمل والمناقشات الجادة والبناءة في المستقبل القريب، من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتبادلة في المجالات القضائية المتعددة، وترسيخاً وتعزيزاً للتعاون المشترك والبناء بين البلدين الصديقين.

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