شرطان لانتقال العامل من منشأة إلى أخرى خلال «فترة التجربة»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنه يمكن لأي عامل التحق حديثاً بالعمل لدى أي من منشآت القطاع الخاص، فسخ عقد العمل المبرم معه، والانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة، شريطة إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بهذا الأمر، وبمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد.

وأكدت الوزارة، في منشور إرشادي بثته أخيراً على منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أنه في هذه الحالة يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، لأصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، ستة أشهر حداً أقصى لفترة التجربة، يتم خلالها تعيين العمالة التي تم التعاقد معها خلال هذه الفترة، تحتسب من اليوم الأول لمباشرة العمل، مع أحقية المنشأة في إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة، بعد إخطار العامل خطياً قبل 14 يوماً.

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