محمد بن راشد يستعرض مع الرئيس القبرصي آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم، الرئيس نيكوس اناستاسياديس، رئيس جمهورية قبرص، الذي يزور البلاد حالياً لحضور احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص ترحيبه بالرئيس القبرصي والوفد المرافق، في مستهل اللقاء الذي جرى في مبنى القادة بمقر إكسبو، مؤكداً سموه عمق الروابط بين دولتي الإمارات وقبرص، وثقته في تحقيقها المزيد من الازدهار خلال المرحلة المقبلة في ضوء تطابق الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين على أهمية إحداث نقلات نوعية في العلاقات عبر شراكة استراتيجية بين الجانبين تسهم في بلوغ مستويات أرحب من التعاون البنّاء بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من فرصهما ضمن مختلف مجالات التطوير والتنمية، ويرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية إيجاد المقومات اللازمة لإقرار الأمن والسلم الدوليين بما يمنح شعوب المنطقة والعالم فرصة مواصلة أهدافها التنموية وصناعة مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالاستقرار والرخاء.

كما تم بحث مستقبل التعاون الثنائي لاسيما على مستوى التبادل التجاري والاستثماري والسياحي في ضوء ما تتمتع به الدولتان من إمكانات متطورة في تلك المجالات، وما تتيحه من أفكار يمكن للقطاع الخاص كذلك الاستفادة منها، جرى الاتفاق على ضرورة إيجاد المحفزات وإتاحة المجال أمام المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين لزيادة مستوى التنسيق والتفاهم من أجل رصد الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز إسهامات القطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك قدماً خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد فخامة الرئيس نيكوس اناستاسياديس حرص بلاده على النهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، معربا عن اعتزاز قبرص بعلاقاتها المتنامية والمزدهرة مع دولة الإمارات بما تتبناه من نهج يدعو للانفتاح على العالم، وأبدى تقديره لما تشهده الدولة من نهضة شاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن مختلف المجالات، وما تحققه من إنجازات تعكس رؤية طموحة للمستقبل وتقدم نموذجاً ملهماً للتنمية المستدامة.

وهنّأ الرئيس القبرصي دولة الإمارات قيادة وشعباً على التنظيم الناجح والمتميز لهذه الدورة التاريخية من معرض إكسبو العريق، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث العالمي الضخم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يفتح العديد من الفرص للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى حول خلق واقع جديد للإنسانية أساسه التفاهم والتقارب والرغبة في التوصل إلى تصورات يمكن من خلالها التغلب على التحديات المشتركة العابرة للحدود، وأعرب عن خالص أمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس نيكوس اناستاسياديس توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت إعلاناً بشأن إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين حكومتي البلدين، وقعّتها من جانب الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي كونستانتينوس بتريديس، وزير المالية في حكومة قبرص.

كما قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع معالي ناتاشا بيليديس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين الأكاديمية الدبلوماسية لجمهورية قبرص وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

كذلك، تضمّنت الاتفاقيات الموقّعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري وقّعها كل من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي فاسيليوس ديمترياديس، نائب وزير الشحن البحري القبرصي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني قام بالتوقيع عليها سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وكيرياكوس كوكينوس، نائب وزير البحوث والابتكار والسياسة الرقمية لجمهورية قبرص.

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