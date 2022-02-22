حمدان بن محمد: متحف المستقبل سيكون مختبراً معرفياً وفكرياً لمدن وحكومات المستقبل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن متحف المستقبل سيكون مختبراً معرفياً وفكرياً لمدن المستقبل وحكومات المستقبل.. وسيرسخ تفوّق دبي المستقبلي ... دور متحف المستقبل سيكون أساسياً في رسم خارطة الطريق لكافة القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في دبي.

حمدان بن محمد: متحف المستقبل سيكون مختبراً معرفياً وفكرياً لمدن المستقبل وحكومات المستقبل.. وسيرسخ تفوّق دبي المستقبلي ... دور متحف المستقبل سيكون أساسياً في رسم خارطة الطريق لكافة القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في دبي. @MOTF pic.twitter.com/yKeDQUxABq — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 22, 2022

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