العثور على 7 سياح ضلوا طريقهم في منطقة جبلية برأس الخيمة

المصدر: ​​مصباح أمين-رأس الخيمة

تمكن رجال إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم جناح الجو، في إنقاذ سبعة أشخاص من السياح الآسيويين، الذين ضلوا طريقهم تائهين في جبل منطقة (وادي قداعة) برأس الخيمة.

وأوضح رئيس قسم جناح الجو، العقيد طيّار سعيد راشد اليماحي أنه ورد بلاغ يفيد باستغاثة سبعة سياح تائهين كانوا في رحلة جبلية بمنطقة (وادي قداعة) ، وقد تبين بأنهم في منطقة وعرة و أنه لايمكن الوصول اليهم إلا بواسطة مروحية الشرطة ، وعلى الفور تم تحريك المرورحية باتجاه الوادي، وتم الوصول والعثور عليهم خلال دقائق معدودة، وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث كانوا قد تعرضوا إلى الارهاق والإنهاك، وقد تم نقلهم حسب رغبتهم إلى موقع نقطة تجمع مركباتهم، بعد أن تم الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

ودعا اليماحي أفراد الجمهور إلى ضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية خاصة خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، مؤكداً جاهزية واستعداد فرق شرطة رأس الخيمة، لتقديم أجود الخدمات الأمنية إلى المستغيثين من المواطنين والمقيمين والزوّار على أرض الدولة، حرصاً على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والمجتمعية في المجالات كافة، وتعزيز الدور الأمني المجتمعي للشرطة الذي يُعد أهم أولوياتها.

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