شرطة دبي تعتمد دبلوماً متخصصاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، اتفاق شراكة تم بموجبها اعتماد دبلوم دولي متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير ومنهجية الأمم المتحدة بهذا الشأن، لتأهيل خبراء وطنيين دوليين في المجال.

وقع الاتفاق من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي الدكتور حاتم علي، وذلك في جناح فزعة في «إكسبو 2020 دبي».

وأكد المنصوري أن الاتفاق يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة، والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وتنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وامتداداً لعلاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، وتوطيداً لأواصر التنسيق المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً الدعم العلمي والتقني الذي يقدمه المكتب على مدار سنوات من الشراكة والتعاون مع شرطة دبي في مجال مكافحة المخدرات وجرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذي أسهم في تأهيل مئات من الكوادر الوطنية المختصة في العمل الأمني والشرطي، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الملتحقين بالدبلوم الأممي.

من جانبه، أشاد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، بالجهود المشتركة بين الجانبين، والتي أثمرت إطلاق دبلوم أممي لتأهيل خبراء وطنيين دوليين متخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في المجال، ويعزز جهود شرطة دبي الداعمة لجهود الدولة في مكافحة هذه الجرائم والحد منها، والإسهام في حماية النظام المالي بالدولة بكفاءة وفعالية، وتطوير آليات المكافحة وأدواتها للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في الأمن، ويعزز من جهودها الدولية أيضاً بالتعاون مع القيادات الشرطية في العالم وأجهزة إنفاذ القانون، لاسيما أنها واحدة من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للحدود التي تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والحد منها.

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