غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام ويصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 04:29 الجزر الأول عند الساعة 52:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:56 بحر عمان: متوسط الموج يضطرب بعد الظهر.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 04:13 والمد الثاني عند الساعة 00:46 الجزر الاول عند الساعة 30:18 والجزر الثاني عند الساعة 33:07

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