طقس الأسبوع: انخفاض جديد في «الحرارة».. وفرص لسقوط أمطار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم شهد ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة وكان صحوا بوجه عام، منوهاً إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر ، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً الاثنين، مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج يضطرب تدريجياً من الصباح في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الجبلية وأقصى شمال الدولة، منيهاً إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة صباحاً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر تصبح معتدلة ليلاً، سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأربعاء المقبل سيصبح رطباً مع فرصة تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية ، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يشهد يوم الخميس المقبل تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على المناطق الساحلية والداخلية، فيما يكون الطقس صحواً إلى غائماً جزئياً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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