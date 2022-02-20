طقس رطب مع تباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي – وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس رطب وغائم جزئيا تنشط خلاله الرياح أحيانا تكون مثيرة للغبار مع تباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة من الأحد إلى الخميس - أن الطقس غدا سيكون رطبا على السواحل مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة يصبح صحوا بوجه عام، والرياح : جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس "الإثنين" سيكون مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح : جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً من الصباح في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

أما طقس "الثلاثاء" فسيكون غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الجبلية وأقصى شمال الدولة قد تسقط أمطار خفيفة صباحاً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر تصبح معتدلة ليلاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

ويكون طقس يوم "الأربعاء" رطبا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد طقس يوم "الخميس" تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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