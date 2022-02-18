3 شروط لحصول المواطن على «خدمة صيانة سنة الضمان» لمسكن جاهز في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي:

حددت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ثلاثة شروط لحصول المواطن على خدمة صيانة سنة الضمان، وهي استلامه للمسكن الجاهز وتوقيعه على التسليم الأولي للمسكن، وعدم وجود إضافات غير مرخصة أو مخالفات في البناء، وكذلك عدم تأجير المسكن.

وتتيح خدمة «طلب صيانة سنة الضمان» للمتعامل الحصول على صيانة مسكن جاهز ضمن مشاريع المجمعات الإسكانية التي تشرف على بنائها المؤسسة وذلك بعد استلامة لمفاتيح المسكن ولمدة سنة واحدة.

ويستفيد من الخدمة المواطنون في إمارة دبي الحاصلين على مسكن جاهز ضمن مشاريع المجمعات الإسكانية للمؤسسة التقدم للحصول على هذه الخدمة.

والوثائق المطلوبة (الإلكترونية)، هي شهادة استلام مسكن جاهز.

وذكرت المؤسسة أربعة مراحل يمر بها طلب صيانة سنة الضمان لمسكن جاهز، هي تقديم المتعامل للطلب، وتبلغ المؤسسة شركة المقاولات لإعداد التقرير الفني، ومن ثم تعد الشركة التقرير المطلوب عن طريق المهندس، ثم اعتماد الصيانة المطلوبة، وتنفيذها بالشكل المرضي للمتعامل، ثم تعاين المؤسسة المسكن بعد انتهاء عمليات الصيانة، وإخطار المتعامل بجاهزيته.

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