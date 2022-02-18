جوائز مالية لأفضل مقترحات للحد من إصابات الدهس بالإحياء السكنية وحوادث دراجات التوصيل في عجمان

المصدر: مصباح أمين - عجمان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، عن تقديم جوائز مالية لثلاث فائزين عن تقديم أفضل مقترحات للحد من حوادث دراجات شركات التوصيل وحوادث الدهس في الأحياء السكنية وطلبت من الجمهور خلال نشر بوست عبر صفاحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "مجتمعنا شريكنا"، من المشاركة في تقديم آرائهم وأفكارهم لمواجهة التحديات المرورية للارتقاء بالخدمات الشرطة لمستوى تطلعات الجمهور.

وأوضحت أن على المشاركين تقديم اقتراحاتهم بشأن حوادث دراجات شركات التوصيل، وحوادث الدهس في الأحياء السكنية من خلال الضغط على الرابط الموجود في (البايو) عبر صفحتها على انستغرام، أو من خلال مسح الكود في أسفل البوست المنشور على الصفحة.

وأضافت أنها ستقدم جوائز مالية لأفضل اقتراح بقيمة 5000 درهم للفائز الأول، و2000 درهم للفائز الثاني و1000 درهم للفائز الثالث، لافتة إلى أن المشاركة في الاقتراحات تنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news