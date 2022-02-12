«إقامة دبي» تشارك في شهر الإمارات للابتكار بـ5 مشاريع ابتكارية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

استعرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حزمة من أهم المشاريع والخدمات الاستباقية والنماذج الابتكارية، خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار 2022، الذي انطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الأول من فبراير الجاري ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه تحت شعار «الإمارات تبتكر».

وتشارك إقامة دبي، مؤسسات الدولة في فعاليات شهر«الإمارات للابتكار»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالأفكار الابداعية والمبادرات المستقبلية، ضمن منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وذلك في معرض اكسبو2020 دبي، خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري.

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن الابتكار هو بمثابة ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل، ودولة الإمارات العربية المتحدة انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، ونحن في الإدارة العامة جعلنا الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا وحرصنا على تضمينه في مختلف استراتيجيات ومبادرات الإدارة، مضيفاً يسعدنا المشاركة في الحدث الوطني الهادف لترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف الفريق المري، مشاركتنا هذا العام في معرض اكسبو2020 دبي، فرصة لتسليط الضوء على أبرز خدماتنا الذكية ومشاريعنا الابتكارية أمام زوار المعرض الذي يتوافدون عليه من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه قال العقيد عبد الصمد سليمان، نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، أن لغة الابتكار أصبحت اليوم اللغة السائدة في العمل الحكومي، وهذا ما سعت إليه الإدارة وحرصت على توظيفه في جميع مجالاتها، مضيفاً أن مشاركة الإدارة في شهر الابتكار جاءت بهدف المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق، لتعزيز بيئة العمل، وتمكين تنافسية الدولة عموماً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

5 مشاريع ابتكارية:

أتاحت إقامة دبي لزوار منصتها التعرف على نظام دبي الإلكتروني للمستندات والذي يعد موسوعة رقمية موثوقة لكافة أنواع وثائق السفر والمستندات لمختلف دول العالم المدعومة بنماذج من الصور المطابقة للوثيقة الأصلية وشرح مفصل عن السمات الأمنية بتقنية الطباعة، ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزاماً من إقامة دبي بتحقيق أهداف التحول الرقمي لحكومة دبي.

مشروع «تحدي مراكز آمر»-

وستعرض إقامة دبي خلال مشاركتها مشروع تحدي مراكز آمر وعن كيفية تطوير المراكز فيما يخص تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وجودة تقديمها باستخدام خاصية classification Image بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال الحصول على جميع المستندات المطلوبة عبر النظام دون حاجة المتعامل لإحضار أي مستندات.

مشروع «ريادة ابتكار إقامة دبي إلى الريادة» -

وتستعرض إقامة دبي خلال المنصة تجربة الإدارة في الحصول على المركز الأول في معيار الابتكار على مستوى حكومة دبي والذي يعني برسم خارطة طريق الإدارة العامة والوصول بها إلى مستوى النخبة من عام 2016 الى عام 2021، وتشمل على أربع محاور تتضمن جميع الأدوات التي تم استخدامها. والاعتمادات التي حصلت عليها الإدارة، ثم الشراكات الداخلية والخارجية التي ساعدت في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات. والجوائز والتصنيفات التي حصلت عليها الإدارة إقليماً وعالميا.

مشروع «تجديد جواز السفر الإماراتي بالخدمة الاستباقية»-

وفرت الإدارة لزوار المنصة التعرف على أبرز خدماتها الذكية وهي عبارة عن خدمة استباقية جديدة لتجديد جوازات السفر للمواطنين، تلقائيا قبل أن يقوم المواطن بطلب التجديد حيث سيتم تجديد جواز السفر قبيل انتهائه بـ6 أشهر.



مشروع «إكسبو وحكومة المستقبل»-

استعرضت الإدارة لزوار منصتها تجربة إقامة دبي ودورها المحوري في دعم ملف اكسبو2020 دبي منذ الإعلان عن الحدث وجهودها في المساهمة بهذا الإنجاز العظيم والحدث العالمي.

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