"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعمم على المساجد بتقليل مسافة التباعد إلى متر

المصدر: أبوظبي- وام

أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تعميما على جميع أئمة المساجد على مستوى الدولة بوضع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث وتوصياتها بتقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد..موضع التنفيذ والعمل على تهيئة المساجد وتحديد علامات المصلين الآمنة، إلى حين إصدار قرار آخر من اللجنة بشأن إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها بعد مراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر.

ودعت الهيئة الأئمة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي توفر أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد-19 مع الاستمرار في تذكير المصلين بلبس الكمامة والالتزام بالتباعد بما يضمن سلامتهم وسلامة أسرهم .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news