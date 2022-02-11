%100 نسبة التوطين في عمليات «جمارك أبوظبي»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أعلنت الإدارة العامة لـ«جمارك أبوظبي»، أن نسبة التوطين في قطاع العمليات بالإدارة بلغت 100%، مع ارتفاع نسبة إنتاجية الموظفين إلى 25%، وذلك خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2021، مؤكدة أنها تولي أهمية بالغة لموضوع التوطين وتأهيل الكوادر البشرية ضمن خطتها الاستراتيجية، وذلك لمواكبة التوجهات الحكومية.

وذكرت الإدارة أن تحقيق أعلى معدلات التوطين جاء بفضل الخطة التشغيلية التي يجري تطويرها بشكل مستمر من أجل صقل مهارات الموظفين من خلال دورات تدريبية متنوّعة وإعدادهم كخبراء متخصصين قادرين على أداء مهامهم بأعلى المستويات.

وأوضحت أنه ضمن جهود الإدارة العامة لـ«جمارك أبوظبي» في توسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وانسيابية حركة البضائع، ارتفع عدد الشركات المعتمدة إلى 17 شركة تستفيد من البرنامج عبر التسهيلات الجمركية والمعاملة التفضيلية التي من شأنها تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات، وبالتالي خفض التكاليف المالية وتوفير الوقت للشركات ومجتمع الأعمال.

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