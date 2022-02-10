منخفض جوي جديد يؤثر في الدولة اعتباراً من السبت

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة ستتأثر اعتباراً من السبت المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، يستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتوقع المركز أن يكون الطقس خلال هذه الفترة غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية وعلى البحر، مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة أحياناً، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، لافتاً إلى أن البحر سيصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان، على أن تقل كميات السحب على الدولة بدأً من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل.

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