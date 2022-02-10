480 ألف إجراء نفذها موظفو الحكومة الاتحادية عبر «FAHR»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن مسؤولي وموظفي الحكومة الاتحادية، نفذوا أكثر من 480 ألف إجراء موارد بشرية عبر التطبيق الذكي «FAHAR»، منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي، حيث يخدم 41 جهة اتحادية، وتم تحميله أكثر من 90 ألف مرة.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها أطلقت أخيراً حزمة من الخدمات الجديدة عبر تطبيقها الذكي FAHR، تفيد بشكل مباشر موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

وأوضح رئيس قسم تطوير وصيانة أنظمة الموارد البشرية الحكومية، عمران الشامسي، أن الهيئة أتاحت أخيراً العديد من الخدمات المميزة عبر تطبيقها الذكي، وفي مقدمتها خدمة تسجيل العمل عن بعد يوم الجمعة.

ولفت إلى أن الهيئة أتاحت لموظفي الحكومة الاتحادية تقديم مجموعة من طلبات «كوفيد- 19»، مثل تحميل نتيجة فحص «كوفيد- 19»، وإدراج بطاقة التطعيم الخاصة بـ«كوفيد- 19» في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، وتسجيل حالات الإصابة بـ«كوفيد- 19»، أو حالات المخالطة لمصابين.

وبيّن الشامسي أن تطبيق الهيئة الذكي يخدم 41 وزارة وجهة اتحادية، ويقدم عشرات الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن مسؤولي وموظفي الحكومة الاتحادية نفذوا أكثر من 480 ألف إجراء موارد بشرية، عبر التطبيق، وذلك منذ أن أطلقته الهيئة في عام 2014 وحتى نهاية عام 2021، كما تخطى عدد مرات تحميله حاجز الـ90 ألف تحميل.

وسيتيح تطبيق الهيئة الذكي لموظفي الحكومة الاتحادية إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم، وهو الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على إدارات الموارد البشرية، ويتيح لها فرصة الاضطلاع بمسؤوليات أخرى أكثر استراتيجية.

وأضاف الشامسي: «بمقدور الموظفين الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والتقدم بطلب للحصول على الإجازة الاستثنائية الخاصة بزيارة (إكسبو 2020)، والاستعلام عن وظائف الحكومة الاتحادية، كما يمكن للرئيس المباشر ومسؤولي الموارد البشرية تقييم أداء الموظف الجديد خلال فترة الاختبار عبر التطبيق».

من جانبها، أشارت مبرمج رئيس في الهيئة، شيخة الكعبي، إلى أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب إجازة، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وإصدار رسائل لمن يهمه الأمر، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام جميع مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم.

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